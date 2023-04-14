В Тюмени цены на детское питание и овощи выросли в среднем на 20%

В среднем плодоовощная продукция подорожала на 20%. Фото: Татьяна Коркина

Статистики представили результаты мониторинга цен на рынке в Тюменской области. В регионе растут цены на помидоры, сосиски и детское питание. По данным Росстата, за прошедшую неделю увеличились цены на овощи.

В среднем плодоовощная продукция подорожала на 20%. Если килограмм помидоров можно было купить за 204 рубля, то в апреле – за 247 рублей. Также выросли цены на сосиски и детское питание – на 13% и на 5% соответственно.

Отметим, что в Тюменской области упали цены на творог и полукопченую колбасу.