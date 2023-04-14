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НовостиОбщество14 апреля 2023 13:58

На федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень отменили ограничения для транспорта из-за гололеда и задымления

Трасса Р-351 была перекрыта из-за неблагоприятной погоды
Серафима Краснова
Трасса Р-351 была перекрыта из-за неблагоприятной погоды.

Трасса Р-351 была перекрыта из-за неблагоприятной погоды.

Фото: Татьяна Коркина

На федеральной магистрали Екатеринбург – Тюмень отменили ограничения из-за гололеда и задымления сегодня, 14 апреля 2023 года.

Трасса Р-351 была перекрыта из-за неблагоприятной погоды, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». Многие автолюбители поспешили сменить зимнюю резину, поэтому риски смертельных аварий увеличились в несколько раз.

Напомним, в Тюменской области за прошедшие сутки произошло шесть ДТП, в которых пострадали девять человек.