Пасхальные богослужения и освящения куличей в Тюменской области пройдут 15 и 16 апреля 2023 года

В Тобольске завтра с 12 часов начнутся священные мероприятия в Свято-Покровском соборе. Фото: Архив "КП"

Пасхальные Богослужения пройдут с 15 по 16 апреля 2023 года в Тюменской области. Расписание мероприятий представили в правительстве Тюменской области.

Так, в Тобольске завтра с 12 часов начнутся священные мероприятия в Свято-Покровском соборе. На 12 часов ночи запланирован крестный ход. В воскресенье, 16 апреля, пройдет пасхальная утреня и праздничная Божественная литургия. Мероприятие запланировано на 00:00.

— Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Широтная, 83Б): 15 апреля: 12:30-17:00 — освящение куличей; 16 апреля - 00:00 — Пасхальный крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная Литургия; 11:00-15:00 — освящение куличей, — уточняют в пресс-службе правительства.

Кроме того, в Тюмени с утра в субботу священнослужители начнут освящать куличи в Знаменском кафедральном соборе, мужском монастыре и соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.

Добавим, ближе к ночи во всех районах Тюменской области пройдет крестный ход.