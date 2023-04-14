Призывники в Тюмени не торопятся переоформлять право собственности на имущество

Всплеск зафиксирован в сентябре 2022 года, но сейчас все спокойно. Фото: Татьяна Коркина

В России количество нотариальных запросов от мужчин за два дня увеличилось вдвое. Однако в Тюмени такая тенденция не наблюдается. Ажиотажа в части переоформления права собственности на имущество со стороны мужчин, потенциально подлежащих призыву, не зафиксировано.

Судя по всему, это связано с принятием законопроекта об электронных повестках, пишет «Мегатюмень». По данным документации, за неявку в военкомат уклонистам грозит запрет не только на выезд за пределы России, но и запрет на оформление сделки с недвижимостью.

В нотариальной службе Тюмени сообщили, что всплеск был зафиксирован в сентябре 2022 года, но сейчас всё спокойно.