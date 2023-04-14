В Тюменской области школьницы предстанут перед судом за жестокое избиение мужчины на железнодорожном вокзале

Инцидент произошел 20 августа 2022 года в селе Вагай Омутинского района. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области перед судом предстанут трое подростков, которые обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области. Девочки от 15 до 17 лет в ходе конфликта с мужчиной на железнодорожном вокзале избили его до полусмерти.

Инцидент произошел 20 августа 2022 года в селе Вагай Омутинского района.

«Трое девочек-подростков, находясь в помещении железнодорожного вокзала, в ходе произошедшего конфликта с мужчиной 1986 г. р., нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу, в результате которых потерпевший был доставлен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Тюменской области.

Правоохранительные органы собрали доказательную базу и передали материалы дела в суд для утверждения обвинительного заключения.