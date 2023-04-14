В Тюмени возле Гилевской рощи, на улице Алексея Маресьева, построят многоэтажки, школу и отделение полиции

Строительство жилых зданий пройдет в несколько этапов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вблизи Гилёвской рощи построят многоэтажные дома с важной для жизни инфраструктурой. Их возведут на улице Алексея Маресьева. Соответствующая документация опубликована на официальном сайте администрации города.

«Проектируемая территория в районе улицы Алексея Маресьева. Предусмотрены следующие зоны размещения объектов капитального строительства: многоэтажной жилой застройки, учебно-образовательного назначения, озелененных территорий общего пользования, улично-дорожной сети», – указано в документации.

Строительство жилых зданий пройдет в несколько этапов. Первый этап продлится до 2026 года, за это время власти возведут два многоквартирных дома с подземным паркингом. На втором этап построят новое отделение полиции и магазины, а также школы и детские сады.