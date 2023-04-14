Самолет из Барнаула в Тюмень не смог вовремя вылететь из-за стаи собак на взлетной полосе

Взлет самолета UTA170 Барнаул – Тюмень был прерван. Фото: Татьяна Коркина

Самолет из Барнаула в Тюмень не смог вовремя вылететь из-за стаи собак на взлетно-посадочной полосе. Об этом рассказали в Telegram-канале «Авиаинцидент». Инцидент произошел накануне, 13 апреля 2023 года, в 17:45.

«Зона ответственности Новосибирского РегЦ ЕС ОрВД. Экипаж получил разрешение на взлет с ВПП-24, поступил доклад САБ о наличии собак на ВПП, взлет был прерван», – сообщается в социальных сетях.

Когда сотрудники аэропорта повторно осмотрели взлетно-посадочную полосу и предоставили доклад об отсутствии посторонних предметов на полосе, был произведен взлет.

Добавим, рейс UTA170 Барнаул – Тюмень выполняла авиакомпания «ЮТэйр».