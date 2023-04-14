В Нижневартовске состоялось торжественное открытие офиса Банка Уралсиб

Фото: Дмитрий Зак.

В Нижневартовске открылся обновленный дополнительный офис банка Уралсиб. Новый комфортабельный офис расположился по адресу: ул. Мусы Джалиля, 20а. Ранее дополнительный офис «Нижневартовский» работал по адресу: ул. 60 лет Октября, 10б.

Новое отделение банка расположилось в более удобной для жителей города локации. Шаговая доступность, крупные транспортные магистрали, близость к объектам социальной инфраструктуры повысят востребованность и возможности данной точки продаж.

Фото: Дмитрий Зак.

Действующие и новые клиенты Уралсиба будут обслуживаться в уютном и комфортном помещении с современным ремонтом и эргономичной организацией пространства. В новом офисе клиенты Уралсиба могут получить полный комплекс банковских услуг, а также подробные консультации специалистов по продуктам и сервисам банка как для физических лиц, так и для представителей бизнеса. А в специальной зоне с банкоматом, доступной круглосуточно, клиенты смогут оперативно осуществлять все необходимые финансовые операции.

В торжественной церемонии открытия офиса приняли участие руководители банка из Челябинска и Екатеринбурга, представители администрации города Нижневартовска, представители Нижневартовской ТПП, клиенты банка. Символическую красную ленточку разрезали территориальный директор Челябинской территориальной дирекции Елена Кукк, почетный президент союза «Нижневартовская торгово-промышленная палата» Сергей Землянкин и заместитель главы города Нижневартовска по экономике и финансам Ирина Мурашко.

Фото: Дмитрий Зак.

– Банк Уралсиб работает в Нижневартовске почти 20 лет, в отделении банка обслуживаются более 500 физических и более 700 юридических лиц. Переезжая в новый офис, мы постарались сделать всё для удобства наших клиентов. Теперь у жителей и предпринимателей появилось больше возможностей для получения качественных финансовых услуг. Уверены, что интерес к нашим продуктам будет расти, – прокомментировала территориальный директор Челябинской территориальной дирекции банка Уралсиб Елена Кукк.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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