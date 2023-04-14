Раскрыты подробности гибели на льду 9-летнего мальчика под Ишимом

Сегодня в Ишимском районе пройдут похороны малыша. Фото: Татьяна Коркина

Родные и близкие погибшего в Ишиме 9-летнего мальчика раскрыли подробности смерти ребенка. Трагедия произошла накануне, 12 апреля 2023 года. Мальчик провалился под лед в старице Исток. По словам родственников ребенка, он отпросился у родителей погулять с друзьями и пошел к водоему.

– Он всегда на глазах у родителей был и в этот день просто мыл велосипед, подошли ребята, они пошли играть, и через 20 минут его не стало, родители до сих пор не верят. Ребенок упал в воду. Друзья пытались ему помочь, но не получилось. Затем прибежали к родителям и сообщили о случившемся, – рассказали знакомые 9-летнего мальчика.

Сегодня в Ишимском районе пройдут похороны малыша.

Напомним, Следственный комитет РФ проводит проверку по факту гибели ребенка. В апреле в регионе зафиксировано несколько трагедий на льду. В Тюмени мужчина провалился под лед, найти его тело спасателям не удалось.