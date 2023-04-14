Новоселы Тюмени получат подарки на десятки миллионов рублей

Специальные предложения действуют весь год. Фото: Владимир Кипчаков/ ГК "Страна Девелопмент".

Топ-5 самых бесполезных подарков на новоселье: картины, постельное белье, вазы, столовые приборы и цветы в горшках. Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» провели опрос среди клиентов компании. На основании результатов определили список желанных и не особо подарков на новоселье.

Сертификаты на покупку мебели, страхование недвижимости, умные гаджеты для дома вошли в тройку лидеров. Поэтому они, а также ДМС для чек-апа здоровья, скидки на квартиру, ремонт в подарок и другие бонусы подготовил для своих клиентов девелопер.

В этом году компании исполняется 15 лет. Поэтому с масштабным размахом «Страна Девелопмент»отмечает свой день рождения и в честь юбилея дарит подарки клиентам.

– Квартирорадости – так мы озаглавили 2023-й, в котором «Стране» исполняется 15 лет. Как заботливый именинник, делим радость с вами и дарим подарки весь год! Обещаем, все они полезные и сделают покупку квартиры вашей мечты легкой. А новоселье – еще более счастливым, – делятся в отделе продаж ГК «Страна Девелопмент».

Подарки распространяются на определенный перечень квартир. Владимир Кипчаков / ГК "Страна Девелопмент".

Перечень подарков постоянно обновляется. Их может получить каждый будущий новосел, который решил приобрести квартиру в жилых комплексах «Страны». Все подробности – на сайте promo.strana.com. Специалисты компании помогут подобрать квартиру по душе, которая идеально подойдет под ваши потребности и желания.

Акция «Квартирорадости» распространяется не только на тюменские проекты компании. Бонусы также смогут получить покупатели квартир в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве, где максимальный размер скидки достигает 5 000 000 рублей.

Более 40 тысяч человек уже живут в домах «Страны». За годы работы группой компаний «Страна Девелопмент» построено около 1 млн кв. метров жилья. Компания продолжает расширять свою географию присутствия и запускать новые ЖК.

Более 40 000 человек уже живут в домах “Страны”. Фото: Владимир Кипчаков/ ГК "Страна Девелопмент".

В этом году в планах компании войти в топ-10 застройщиков России по объемам текущего строительства. Компания нацелена на строительство более 1 млн кв. м жилья одновременно. Сейчас «Страна Девелопмент» возводит более 600 тыс. кв. м жилья в 6 регионах России. За 8 месяцев объем текущего строительства планируется увеличить практически вдвое.

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АО СЗ «Стройтранс № 1»

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