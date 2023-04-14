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НовостиОбщество14 апреля 2023 6:10

В Тюмень на гнездование прилетел закольцованный гость из Чехии

Кольцо на него надели в феврале 2023 года
Серафима Краснова
Фото: Мария Иванова, орнитолог, кандидат биологических наук.

Фото: Мария Иванова, орнитолог, кандидат биологических наук.

В Тюмень из Чехии прилетел пернатый гость с кольцом. Один из тюменских птицеловов отловил закольцованного самца чижа. Орнитологи направили информацию в Центр кольцевания птиц России, ведь в регионе редко встречаются закольцованные птички.

Выяснилось, что чиж прилетел из Чехии, кольцо на него надели в феврале 2023 года, а в Тюмень он прибыл на гнездование за 3,3 тысячи километров. Орнитологи отпустили птицу на свободу, чтобы она и дальше могла покорять новые края и другие страны мира.

«Кольцевание птиц проводится для того, чтобы получать информацию о миграциях и других аспектах жизни птиц. Эта информация очень важна для решения многих хозяйственных проблем и вопросов охраны окружающей среды и животного мира. Просим вас и в дальнейшем сообщать нам о находках колец», – говорится в ответе Центра кольцевания птиц России.

Напомним, что трех голодных медвежат нашли лесничие у деревни Дубровное в Вагайском район.