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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 5:04

Житель Тюменской области взял гранату и подорвал соседа по даче в селе Голышманово из-за громкой музыки

33-летний парень получил травмы бедра и таза
Серафима Краснова
33-летний парень получил травмы бедра и таза.

33-летний парень получил травмы бедра и таза.

Фото: Татьяна Коркина

Житель Тюменской области бросил в соседа боеприпасы, похожие на гранату, потому что тот не хотел снижать громкость музыки. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу с многочисленными ранениями.

57-летний охранник в 21:30 проводил свой досуг на даче в поселке Голышманово и распивал алкоголь. Вечерний отдых тюменца нарушила вечеринка молодежи, которая громко слушала музыку, пишет Telegram-канал Shot. Подозреваемый вышел из себя и пошел устраивать конфликт. Слова тюменца не возымели эффекта, поэтому он кинул боеприпас в сторону соседа.

Добавим, что 33-летний парень получил травмы бедра и таза. В больницу его привезли в нетрезвом состоянии. Сообщается, что подозреваемый работает на местном заводе охранником.