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НовостиОбщество14 апреля 2023 4:51

Федеральную трассу Екатеринбург – Тюмень 14 апреля 2023 года перекрыли из-за гололеда

Выпавший снег и резкое понижение температуры воздуха приводят к образованию гололеда на дорогах
Серафима Краснова
Выпавший снег и резкое понижение температуры воздуха приводит к образованию гололеда на дорогах.

Выпавший снег и резкое понижение температуры воздуха приводит к образованию гололеда на дорогах.

Фото: Татьяна Коркина

Федеральную трассу из Тюмени до Екатеринбурга закрыли для всех видов транспорта. Движение на магистрали приостановлено из-за погодных условий. По данным пресс-службы «Уралуправтодор», на трассе фиксируется гололед, поэтому передвигаться транспорту здесь очень опасно.

Специалисты предлагают тюменцам объехать перекрытый участок дороги через поселок Белоярский.

– На автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень (обход поселка городского типа Белоярский), на участке км 0 – км 16, введено ограничение для движения всех видов транспорта с 14 апреля (с 7.30) до устранения зимней скользкости, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД уточняют, что выпавший снег и резкое понижение температуры воздуха приводят к образованию гололёда на дорогах, поэтому автомобилистам стоит проявлять предельную внимательность, избегать резких маневров и следовать дорожным знакам движения.