В Тюмени 14 апреля 2023 года на 5 часов отключат светофоры на Амурской и Дружбы

Светофоры выключат в 09:30, а заработают они в 14:00. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 14 апреля 2023 года, перестанут работать несколько светофоров на пересечении улиц Амурской и Новоселов. На перекрестке пройдут ремонтные работы на сетях электроснабжения, поэтому дорожные объекты придется временно отключить.

Согласно данным МКУ «Тюменьгортранс», светофоры выключат в 9:30, а заработают они в 14:00. Также с обеда перестанут работать дорожные объекты в пределах улиц Дружбы – Профсоюзной – Ватутина.

На вышеуказанных улицах вместо светофоров поставят регулировщиков, они помогут избежать дорожных конфликтов и аварий.