В Тюмени 14 апреля 2023 года перед выходными ударят страшные морозы

По народному календарю 14 апреля 2023 года отмечается день Марьи Пустые щи. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Тюмень в пятницу, 14 апреля, ждут страшные морозы до -13 градусов Цельсия. Согласно прогнозу синоптиков, в городе будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в видео мокрого снега. Ветер северный до 16 метров в секунду. Резкое похолодание передают метеорологи в последний день рабочей недели.

Столбики термометров в Тюменской области снизятся днем - до -6 градусов Цельсия, а ночью - до -13 градусов. Подробный прогноз погоды представили синоптики ГУ МЧС России по Тюменской области.

По народному календарю 14 апреля 2023 года отмечается день Марьи Пустые щи, православная церковь вспоминает преподобную Марию Египетскую, христианскую святую, покровительницу кающихся женщин. В этот день нельзя оставлять не помытой входную дверь, иначе может пройти нечисть прямиком в дом и вредить домочадцам. А еще незамужним девушкам и женщинам нельзя оставлять дверь открытой, иначе муж будет гулящим.