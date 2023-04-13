Премьер-министр Мишустин в Тюмени задал школьникам задачу про муху и стакан и дал домашнее задание

Школьники справились на с задачей Мишустина «на отлично». Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил сегодня, 13 апреля 2023 года, физико-математическую школу. В ходе встречи с ребятами председатель правительства задал школьникам домашнее задание. Кроме того, Мишустин рассказал ребятам задачку про стакан, муху и крошку хлеба. Результаты домашней работы премьер-министр попросил школьников выслать ему.

– Есть стакан, на нем находится маленькая крошка хлеба. Прилетает муха, которая садится на противоположную сторону. Какое самое короткое расстояние, чтобы доползти мухе к крошке хлеба? – изложил задачку председатель правительства.

Школьники справились с задачей Мишустина на отлично. Правильный ответ дала старшеклассница Мария Емельянова.

В частности, подростки должны дома нарисовать фигуру и решить еще одну логическую задачу.

Напомним, в Великий четверг, 13 апреля 2023 года, Михаил Мишустин посетил Свято-Троицкий монастырь в Тюмени.