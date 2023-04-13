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НовостиОбщество13 апреля 2023 12:58

В Великий четверг, 13 апреля 2023 года, Михаил Мишустин посетил Свято-Троицкий монастырь в Тюмени

Монастырь основан более 400 лет назад
Серафима Краснова
Монастырь основан более 400 лет назад.

Монастырь основан более 400 лет назад.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в «чистый четверг» посетил Свято-Троицкий монастырь в Тюмени. Кадрами священного таинства поделились в информационном центре правительства Тюменской области.

– Премьер-министр РФ побывал в одном из старейших монастырей Сибири по прибытии в Тюменскую область с рабочей поездкой, – уточнили в правительстве.

Монастырь основан более 400 лет назад. Также здание является памятником архитектуры федерального значения. В преддверии светлого праздника председатель правительства передал в дар митрополиту Димитрию икону, поставил свечку, поговорил со священнослужителем.

Напомним, редакция «КП»-Тюмень» рассказывала, какие места в Тюмени посетит сегодня, 13 апреля, премьер-министр Мишустин.