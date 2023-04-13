На реке под Ишимом 9-летний мальчик провалился под лед во время игры с друзьями

Взрослых и родителей рядом с ребятами не было. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области ребенок провалился под лёд. Трагедия произошла в четверг, 12 апреля 2023 года, в Ишимском районе. Дети играли на водоеме, когда внезапно один из мальчиков отошел от берега на середину. 9-летний ребенок ушел под лёд.

Примечательно, что взрослых и родителей рядом с ребятами не было. Оказали помощь мальчику прохожие. Ребенок провел в ледяной воде более пяти минут. Детали происшествия рассказал редакции «КП»-Тюмень» руководитель ТОСЭР в Тюменской области Евгений Булкин. Он отметил, что помощь спасателей жителям не понадобилась, вытащить ребенка удалось сразу.

– Вызов поступил 12 апреля в 19:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 19:24. Медики констатировали смерть, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области журналисту.

Напомним, что в Тюмени 13 апреля 2023 года школьницу нашли мертвой под окнами многоэтажки на улице Алматинской.