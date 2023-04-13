Энергетики повысят надежность энергоснабжения полутора сотен тысяч жителей Тюменской области

Фото: Ксения Гуськова.

Около 200 километров самонесущего изолированного провода «Россети Тюмень» установят на линиях электропередачи в пяти муниципальных районах Тюменской области в 2023 году. На повышение надежности электроснабжения полутора сотен тысяч жителей энергокомпания направит более 300 млн рублей.

В ходе ремонтной программы СИП будут оборудованы 153 участка ЛЭП классом напряжения 0,4-10 кВ. В том числе 75 км современного провода смонтируют в распределительных сетях Тюменского, Вагайского, Ярковского и Омутинского районов.

В рамках инвестпрограммы энергетики заменят еще 122 км провода ЛЭП в 12 населенных пунктах Тюменского и Тобольского районов на современный СИП, что позволит свести к минимуму риски технологических нарушений и снизить потери электроэнергии.

Отметим, что использование СИП является наиболее современным и надежным решением, позволяющим существенно снизить вероятность получения электротравмы, в отличие от проводов без изоляции.