МегаФон исключили из списка санкционных компаний

Фото: архив "КП-Тюмень".

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США исключило оказание услуг связи МегаФоном из списка санкционных ограничений. Лицензия номер 65 (GL 65) была опубликована на сайте регулятора, разрешая предоставлять телекоммуникационные услуги, а также экспортировать, реэкспортировать, продавать или поставлять услуги, программное обеспечение, оборудование или технологии для оказания услуг связи через интернет из США или для американцев.

Пресс-служба оператора отметила, что лицензия OFAC, выпущенная после включения компании в санкционный список, указывает на то, что действия ограничений со стороны США не применяются к любым услугам связи и плате за них, что свидетельствует о том, что решение американского регулятора не оказывает прямого существенного влияния на дела компании, ее абонентов или предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые.

Однако связисты по-прежнему считают включение компании в черный список необоснованным и нелогичным и намерены оспорить это решение. В настоящее время оператор активно информирует всех своих партнеров о том, что основной вид деятельности не подлежит санкциям, и предоставляет все необходимые разъяснения и документы.