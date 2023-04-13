На Тюмень 13 апреля надвигается жуткая непогода с похолоданием до -6 градусов

О неблагоприятной погоде сообщают и в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Фото: Архив "КП"

В течение трех часов в Тюмени сильно испортится погода. О похолодании синоптики предупредили жителей еще вчера, 12 апреля. Уже сейчас можно наблюдать резкое снижение температуры. Если утром в Тюмени ярко светило солнце, то к 17 часам оно полностью ушло за тучи, а столбики термометров опустились ниже +1 градуса Цельсия.

Согласно данным сервиса погоды, в Тюмени через два часа похолодает до минус двух градусов. Вместе с морозом придут снег и мокрый снег с дождем. К ночи столбики термометров снизятся до -6 градусов.

О неблагоприятной погоде сообщают и в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Снегопад оккупировал федеральную трассу Тюмень – Ханты-Мансийск.

Напомним, что теплеть в регионе начнет 18 апреля 2023 года.