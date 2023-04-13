Радио RECORD отмечает свой день рождения под хиты 90-х – 00-х!

Фото: «Медиа Траст Тюмень».

Радио RECORD вещает 5 лет в Тюмени на 88,8 FM! Каждый день радует порцией отборной танцевальной музыки и любимыми шоу! Поэтому свой первый юбилей было решено отметить с размахом!

Фото: «Медиа Траст Тюмень».

Поздравить Радио RECORD с днем рождения приехали любимые артисты Лика Star, группа «ВИРУС», «HI-FI», «Русский размер», Ирина Салтыкова, группа «Мальчишник», «НА-НА» и еще более 2700 зрителей!

Фото: «Медиа Траст Тюмень».

Уже на входе гостей ждала яркая фотозона, мимо которой невозможно было пройти! Сотни фото и тысячи улыбок успел поймать фотограф.

Фото: «Медиа Траст Тюмень».

Открывали концерт ведущие утреннего шоу МЕГА УТРО на Радио RECORD Аня Любимова и Ярик Лёгкий. Зажигательные танцы, ТЕ САМЫЕ треки, счастливые зрители, атрибутика ТОГО времени – всё, что нужно для улётного шоу 90-х – 00-х.

Спасибо, что были с нами в этот вечер!

Фото: «Медиа Траст Тюмень».

Полный фотоотчет смотрите на сайте https://radiovtyumeni.ru/.

RECORDная весна в Тюмени обещает быть жаркой! Следи за новостями в официальной группе https://vk.com/radiorecord72.

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