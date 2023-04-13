Гострудинспекция нашла виновного в ДТП на тюменской трассе, где Mercedes сбил дорожного рабочего

Сотрудник дорожной службы получил ушиб головного мозга и рвано-ушибленные раны. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени Mercedes сбил дорожного рабочего, он влетел в его автомобиль, когда человек вышел из машины. По данным Гострудинспекции Тюменской области, инцидент произошел 10 марта 2023 года в 10 утра на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск.

«На 45-м км федеральной автомобильной дороге Р-404 водитель остановил транспортное средство на крайней правой полосе, прижавшись к металлическому барьерному ограждению с включенной светодиодной балкой и светодиодными дорожными знаками. Дорожный рабочий, который был направлен производителем работ на уборку дороги, стал выходить из машины для приведения сигнальной вехи в вертикальное положение», – говорится в сообщении пресс-службы Гострудинспекции по Тюменской области.

Специалисты выяснили, что несчастный случай произошел из-за нарушений не связанным с дорожно-транспортным происшествием. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сотрудник дорожной службы получил ушиб головного мозга и рвано-ушибленные раны. Специалисты выяснили, что несчастный случай произошел из-за нарушений, не связанных с дорожно-транспортным происшествием. Работодателя привлекут к административной ответственности.