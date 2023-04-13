Стоимость аренды двухкомнатных квартир в Тюмени упала на 1,1%

Однокомнатные и трехкомнатные квартиры в регионе подешевели в среднем на 0,1%. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени в первом квартале снизились цены на аренду жилья. По мнению экспертов, на падение повлияла конкуренция арендаторов за квартиросъемщиков. Рынок недвижимости проанализировали специалисты сервиса по продаже квартир. За три месяца аренда жилья в Тюмени снизилась на 1,1%. На сегодняшний день снять квартиру в областной столице можно за 25,9 тысячи рублей. Речь идет о двухкомнатном жилье.

Однокомнатные и трехкомнатные квартиры в регионе подешевели в среднем на 0,1% – до 19,8 тысячи и 32 тысяч рублей.

– Что касается больших городов, то снижение цен здесь продиктовано выросшим предложением, образовавшимся еще в прошлом году в связи с большой эмиграцией, из-за чего арендодатели стали конкурировать за арендатора, – сообщили аналитики.

Интересно, что по стране специалисты фиксируют рост цен на аренду жилья.