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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 9:30

В тюменском селе Усово во время ночного пожара 13 апреля погиб человек

Ликвидировать возгорание на площади более 90 квадратных метров удалось через 20 минут после прибытия
Серафима Краснова
Ликвидировать возгорание на площади более 90 квадратных метров удалось через 20 минут после прибытия.

Ликвидировать возгорание на площади более 90 квадратных метров удалось через 20 минут после прибытия.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В ночном пожаре в Сладковском районе скончался один человек. Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Гагарина в селе Усово на пульт управления ГУ МЧС России поступило в четверг, 13 апреля 2023 года, в час ночи.

- На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение дома по всей площади, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ликвидировать возгорание на площади более 90 квадратных метров удалось через 20 минут после прибытия. Самостоятельно эвакуировались из горящего здания пять человек, в том числе трое детей. Один человек погиб в пламени. По предварительной версии МЧС, пожар начался из-за аварийного режима работы электрооборудования.