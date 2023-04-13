В тюменском селе Усово во время ночного пожара 13 апреля погиб человек

Ликвидировать возгорание на площади более 90 квадратных метров удалось через 20 минут после прибытия. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В ночном пожаре в Сладковском районе скончался один человек. Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Гагарина в селе Усово на пульт управления ГУ МЧС России поступило в четверг, 13 апреля 2023 года, в час ночи.

- На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение дома по всей площади, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ликвидировать возгорание на площади более 90 квадратных метров удалось через 20 минут после прибытия. Самостоятельно эвакуировались из горящего здания пять человек, в том числе трое детей. Один человек погиб в пламени. По предварительной версии МЧС, пожар начался из-за аварийного режима работы электрооборудования.