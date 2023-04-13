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НовостиПолитика13 апреля 2023 8:47

Вернувшийся с СВО тюменец первым делом отправился к дочери в школу

Девочка побежала к нему навстречу и крепко обняла
Серафима Краснова
Ребенок побежала к нему на встречу и крепко обняла.

Ребенок побежала к нему на встречу и крепко обняла.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменец вернулся со специальной военной операции и сразу отправился в школу к своей дочке. Дмитрий хотел сделать сюрприз ребенку. Примечательно, что школьница не знала о приезде отца.

На видеозаписи, которую опубликовал «АиФ-Тюмень», можно увидеть, что девочка очень рада папе. Военнослужащий зашел в класс, он был одет в форму.

Дочка побежала к нему навстречу и крепко обняла. По-настоящему трогательный момент встречи дочери и отца родственники запечатлели на видео.