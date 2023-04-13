Вернувшийся с СВО тюменец первым делом отправился к дочери в школу

Ребенок побежала к нему на встречу и крепко обняла. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменец вернулся со специальной военной операции и сразу отправился в школу к своей дочке. Дмитрий хотел сделать сюрприз ребенку. Примечательно, что школьница не знала о приезде отца.

На видеозаписи, которую опубликовал «АиФ-Тюмень», можно увидеть, что девочка очень рада папе. Военнослужащий зашел в класс, он был одет в форму.

Дочка побежала к нему навстречу и крепко обняла. По-настоящему трогательный момент встречи дочери и отца родственники запечатлели на видео.