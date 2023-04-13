В Тюмени с 22 на 25 апреля запустят дополнительные автобусы на кладбища в Родительский день

25 апреля в Радоницу администрация города увеличит количество автобусов на маршрутах №32 и №121. Фото: Татьяна Коркина

После Пасхи в Тюменской области пройдет Родительский день, в который традиционно жители посещают кладбище и поминают родных. 25 апреля, в Радоницу, администрация города увеличит количество автобусов на маршрутах № 32 и № 121.

– По маршруту № 121 «ЖДВ – Червишевское кладбище – 2» будут курсировать семь автобусов особо большого класса вместимости, по маршруту № 32 «ЖДВ – с/о «Приволье»» – пять автобусов большого класса вместимости, – сообщили в пресс-службе мэрии города.

Кроме того, с 22 по 24 апреля на маршрут № 121 выйдут пять автобусов большей вместимости, как и на маршрут № 32.

Подробное расписание пассажирского транспорта жители могут посмотреть на сайте «Тюменьгортранса» или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».