Перед Пасхой в Тюмени внезапно подешевели яйца на 0,2%

Снижение произошло накануне священного праздника Пасхи. Фото: Виктория Гаврик

Сегодня Тюменьстат представил результаты мониторинга цен на продуктовом рынке в регионе. Впервые за три месяца стоимость яиц в Тюмени упала. Статистики зафиксировали падение цен за последнюю неделю на 0,2%.

Интересно, что снижение произошло накануне священного праздника Пасхи, которую верующие отмечают в воскресенье, 16 апреля.

По данным Росстата, десяток яиц в Тюменской области подешевел на 4 рубля – с 87,5 до 83,9 рубля. Однако в регионе выросла стоимость куриного мяса, сметаны и молока. Кисломолочный продукт – творог – подешевел сразу на 4 рубля, а сыр – на 5 рублей.

Падение цен произошло в сегменте овощей и фруктов.