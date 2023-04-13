Предпринимателю брызнули в лицо из баллончика и обокрали в тюменском подъезде на Амурской

На следующий день они зашли в подъезд дома на улице Амурская. Фото: Татьяна Коркина

Калининский суд сегодня, 13 апреля, вынес приговор в отношении Егора Мехоношина и Александра Набережнева, которые проникли в чужую квартиру и вынесли оттуда почти 1 миллион рублей. По версии суда, 7 июля 2021 года, обвиняемые купили в магазине газовый баллончик, маски и головные уборы.

На следующий день они зашли в подъезд дома на улице Амурской, обрызгали из баллончика лицо жильца, который выходил из лифта, а также избили его.

«После этого похитили у потерпевшего деньги в размере 941 100 рублей, принадлежащие ООО «Альфаопт групп». С похищенными деньгами скрылись с места преступления», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы по Тюменской области.

На судебном заседании тюменцы заявляли, что проработали в этой компании некоторое время, но предоставить сведения о фактически отработанном там периоде не смогли.

Изучив материалы дела, суд назначил Набережневу три года исправительной колонии общего режима, а его подельнику – 2 года и 4 месяца.