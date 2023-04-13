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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 6:12

Экс-полицейский в Тюмени до смерти избил родственника ногами и тупыми предметами на семейном застолье

В июле 2022 года 38-летний житель Тобольска на время отпуска уехал к родным на семейное торжество
Серафима Краснова
В июле 2022 года 38-летний житель Тобольска на время отпуска уехал к родным на семейное торжество.

В июле 2022 года 38-летний житель Тобольска на время отпуска уехал к родным на семейное торжество.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-полицейского, который до смерти избил родственника. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в июле 2022 года 38-летний житель Тобольска на время отпуска уехал к родным на семейное торжество. В ходе застолья он поругался с одним из родственников, начал избивать его.

– Он нанес 37-летнему потерпевшему множественные удары руками, ногами и тупыми твердыми предметами. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение города Тюмени, где, несмотря на усилия врачей, от полученных травм ранним утром скончался, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Собранная доказательная база по материалам дела передана в суд для рассмотрения его по существу.