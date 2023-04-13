В Тюмени ученикам автошкол запретили 13 апреля выезжать в город

Некоторым даже перенесли сегодня экзамен по практике в городе. Фото: Татьяна Коркина

Ученикам тюменских автошкол запретили сегодня, 13 апреля, выезжать в город. Распоряжение начальника межрайонного отдела ГИБДД опубликовали в социальных сетях. Как сказано в документе, учеников сегодня обучать нельзя. Некоторым даже перенесли экзамен по практике в городе.

«В связи с ограничением дорожного движения и проведением профилактических мероприятий Госавтоинспекции Тюменской области необходимо исключить движение транспортных средств, оборудованных знаком «Учебное транспортное средство», исключить практическое вождение кандидатов в водители», – говорится в распоряжении руководителя региональной Госавтоинспекции.

Перенести экзамены и вождение для учеников сегодня также могли из-за погодных условий. О непогоде синоптики и МЧС предупреждали тюменцев накануне, 12 апреля. Порывы ветра в Тюмени и области усилятся до 18 метров в секунда. Завтра, 14 апреля, метеорологи прогнозируют снегопад.

Напомним, что в четверг, 13 апреля, в регион с рабочей поездкой прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин.