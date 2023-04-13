В Тюмени из-за угрозы распространения инфекции закрыли заведение общепита

В течение трех месяцев заведение общественного питания должно оставаться закрытым. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени закрыли заведение общественное питание из-за нарушений обязательных требований санитарного законодательства. Центральный районный суд сегодня приостановил деятельность индивидуального предпринимателя, который открыл кафе.

Судом установлено, что в марте 2023 года специалисты нашли в помещении заведения нарушения обязательных требований санитарного законодательства, которые могли привести к распространению массового инфекционного заболевания.

«Отсутствие системы вентиляции, осуществление ввоза продуктового сырья через цех сборки готовой продукции, отсутствие возможности проводить влажную уборку ввиду состояния внутренней отделки помещения, нарушение правил маркировки готовой продукции, наличие на смывах с рук работников признаков инфекционных заболеваний», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы по Тюменской области.

В течение трех месяцев заведение общественного питания должно оставаться закрытым.