Самая дорогая покупка авиабилетов в марте 2023 года обошлась жителям Тюмени в 139 тысяч рублей до Еревана

Второе место занял город Пхукет. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы ездили отдыхать за границу в марте 2023 года. Средняя стоимость самого дорогого путешествия из Тюмени составила почти 139 тысяч рублей. Жители отправились в Ереван вчетвером, рассказали специалисты сервиса по продаже билетов.

Второе место занял город Пхукет. Билет туда стоил около 114 тысяч рублей. Немного дешевле обошелся авиабилет тюменцам в Калининград. Путешествие из областной столицы в этот город обошлось жителям в 86,5 тысячи рублей, в полете они провели 4,5 часа.

Добавим, что пятерку замкнули Сочи и Москва. Билеты из Тюмени жители купили за 82,7 и 72,5 тысячи рублей.