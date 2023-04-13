В Тюмени под реновацию отдадут участок в черте города на улице Судостроителей с промзоной

Площадь участка под КРТ составляет около 10 гектаров земли. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени территорию в черте города на улице Судостроителей отдадут под реновацию. Власти планируют ликвидировать промышленную зону, которая примыкает к современному ЖК. Нежилую постройку сравняют с землей. Соответствующую документацию опубликовало правительство на официальном сайте.

Площадь участка под КРТ составляет около 10 гектаров земли. Реализация проекта рассчитана на восемь лет, указано в документации. Решение подписано заместителем губернатора Тюменской области Сергеем Киселевым.

В частности, под снос пойдут следующие объекты: склады, часть административных зданий и цеха деревообработки. Участок земли предназначен под строительство многоквартирных домов, образовательных и медицинских учреждений, говорится в кадастровой карте.

Напомним, что жители Лесобазы в Тюмени обратились в Администрацию президента и прокуратуру, чтобы снесли их дома. Речь идет о домах на улице Судостроителей, 25, 27, 29, 31.