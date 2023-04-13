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НовостиОбщество13 апреля 2023 4:19

В Тюмени под реновацию отдадут участок в черте города на улице Судостроителей с промзоной

Площадь участка под КРТ составляет около 10 гектаров земли
Серафима Краснова
Площадь участка под КРТ составляет около 10 гектаров земли.

Площадь участка под КРТ составляет около 10 гектаров земли.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени территорию в черте города на улице Судостроителей отдадут под реновацию. Власти планируют ликвидировать промышленную зону, которая примыкает к современному ЖК. Нежилую постройку сравняют с землей. Соответствующую документацию опубликовало правительство на официальном сайте.

Площадь участка под КРТ составляет около 10 гектаров земли. Реализация проекта рассчитана на восемь лет, указано в документации. Решение подписано заместителем губернатора Тюменской области Сергеем Киселевым.

В частности, под снос пойдут следующие объекты: склады, часть административных зданий и цеха деревообработки. Участок земли предназначен под строительство многоквартирных домов, образовательных и медицинских учреждений, говорится в кадастровой карте.

Напомним, что жители Лесобазы в Тюмени обратились в Администрацию президента и прокуратуру, чтобы снесли их дома. Речь идет о домах на улице Судостроителей, 25, 27, 29, 31.