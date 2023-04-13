В Тюменской области 13 апреля 2023 года пойдет снег и похолодает до -5 градусов

Столбики термометров в регионе опустятся ночью ниже -5 градусов Цельсия. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В региональном МЧС в четверг, 13 апреля 2023 года, предупредили, что на Тюменскую область надвигается непогода. Метеорологи сообщают, что 13 апреля 2023 года в регионе ожидается местами слабый и мокрый снег, похолодание, порывы ветра до 18 метров в секунду.

В МЧС просят тюменцев не стоять рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями. Также в ведомстве призывают не отпускать в непогоду на улицу детей, а водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Столбики термометров в регионе в этот день опустятся ночью ниже -5 градусов, днем потеплеет до +15 градусов.

По народному календарю 13 апреля 2023 года отмечается день Ипатия Чудотворца. Православная церковь вспоминает сегодня святого Ипатия, епископа Гангры в Малой Азии. Женщинам в этот день запрещено много болтать, сплетничать, говорить неправду, спорить и даже ревновать. Все это может привести к тому, что от них отвернется удача.