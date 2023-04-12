Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 апреля 2023 12:43

В Ишиме женщина подозревается в убийстве 38-летнего мужа из-за ссоры

В ходе конфликта 34-летняя обвиняемая взяла нож и нанесла 4 удара в грудную клетку мужа
Серафима Краснова
В ходе конфликта 34-летняя обвиняемая взяла нож и нанесла 4 удара в грудную клетку мужа.

В ходе конфликта 34-летняя обвиняемая взяла нож и нанесла 4 удара в грудную клетку мужа.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области завершается расследование уголовного дела в отношении женщины, которая подозревается в убийстве собственного мужа.

По версии следствия, днем 17 февраля 2023 года тюменка устроила алкогольную вечеринку с супругом у себя в квартире. В ходе конфликта 34-летняя обвиняемая взяла нож и нанесла 4 удара в грудную клетку мужа.

– От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято орудие преступления – нож, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Суд решил оставить обвиняемую за решеткой.