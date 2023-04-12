В Тюмени открыли уникальную мультимедийную выставку про космос

Главная часть экскурсии – это история первого полета Юрия Гагарина.
Фото: Татьяна Коркина
Тюменцы смогут побывать на космодроме Восточном, собрать ракету или даже отправиться в импровизированный полет. Восьмиклассники школы № 45 послушали истории астрономических представлений с древнейших времен.
Также ребятам провели интеллектуальную викторину о космосе. Например, школьники сильно удивились, узнав, что собак в космос отправляли целыми партиями. За всю историю космических достижений их было более девяти.
Добавим, главная часть экскурсии – это история первого полета Юрия Гагарина.