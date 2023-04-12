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НовостиОбщество12 апреля 2023 12:35

В Тюмени открыли уникальную мультимедийную выставку про космос

Главная часть экскурсии – это история первого полета Юрия Гагарина
Серафима Краснова
Главная часть экскурсии – это история первого полета Юрия Гагарина.

Главная часть экскурсии – это история первого полета Юрия Гагарина.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы смогут побывать на космодроме Восточном, собрать ракету или даже отправиться в импровизированный полет. Восьмиклассники школы № 45 послушали истории астрономических представлений с древнейших времен.

Также ребятам провели интеллектуальную викторину о космосе. Например, школьники сильно удивились, узнав, что собак в космос отправляли целыми партиями. За всю историю космических достижений их было более девяти.

Добавим, главная часть экскурсии – это история первого полета Юрия Гагарина.