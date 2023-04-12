Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 апреля 2023 12:22

В Тюмени депутаты хотят ввести скидку 50% на услуги ЖКХ для участников СВО и их семей

Изменения финансово поддержат семьи военных и усилят помощь для мобилизованных
Серафима Краснова
Изменения финансово поддержат семьи военных и усилят помощь для мобилизованных.

Изменения финансово поддержат семьи военных и усилят помощь для мобилизованных.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские депутаты внесли в комитет по социальной политике законопроект. В рамках инициативы участникам специальной военной операции и их семьям предлагают новую льготу, заявили в пресс-службе Тюменской областной думы.

Военнослужащим предлагают сделать скидку на жилищно-коммунальные услуги. По мнению властей, изменения финансово поддержат семьи военных и усилят помощь для мобилизованных.

Отметим, для участников СВО в Тюменской области уже действует такая льгота, как содействие при зачислении детей в школу и детсады.