В Тюмени депутаты хотят ввести скидку 50% на услуги ЖКХ для участников СВО и их семей

Изменения финансово поддержат семьи военных и усилят помощь для мобилизованных. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские депутаты внесли в комитет по социальной политике законопроект. В рамках инициативы участникам специальной военной операции и их семьям предлагают новую льготу, заявили в пресс-службе Тюменской областной думы.

Военнослужащим предлагают сделать скидку на жилищно-коммунальные услуги. По мнению властей, изменения финансово поддержат семьи военных и усилят помощь для мобилизованных.

Отметим, для участников СВО в Тюменской области уже действует такая льгота, как содействие при зачислении детей в школу и детсады.