Нефтепроводчики завершили техперевооружение автоматизированной системы управления технологическим процессом на НПС в Тюменской области

Фото: Олег Беляев.

Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическим процессом на нефтеперекачивающей станции № 3 «Муген» Тобольского управления магистральных нефтепроводов в Тюменской области завершено. Об окончании работ на днях сообщили в пресс-службе АО «Транснефть – Сибирь».

По словам специалистов, микропроцессорная система автоматизации отечественного производства обладает эргономичностью и увеличенной скоростью обработки данных, что помогает контролировать и управлять оборудованием, а также обеспечивать его защиту и безопасную эксплуатацию магистральной насосной станции. Прежняя система автоматизации использовалась на НПС с 1995 года.

В рамках запланированных работ нефтепроводчики смонтировали 249 приборов и первичных преобразователей, 35 приборных шкафов и стоек, оборудовали 4 автоматизированных рабочих места оператора. Кроме того, специалисты построили 894 метра и отремонтировали 788 метров кабельных эстакад, проложили порядка 100 километров контрольных, силовых, оптоволоконных кабелей и выполнили ремонт операторной.

Выполненные работы позволят поддерживать высокую промышленную и экологическую безопасность объектов магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган - Куйбышев.