В Тобольске 12 апреля рухнула деревянная переправа через реку Иртыш

Фото: группа "Типичный Тобольск" в социальной сети "ВКонтакте".

В Тобольске рухнула деревянная переправа через реку Иртыш. Инцидент произошел в среду, 12 апреля 2023 года. В этот момент там были люди: пять человек и один ребенок. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам прохожих, людям понадобилась помощь спасателей.

– Люди собрались вместе. Им на помощь экстренно прибыло судно на воздушной подушке, и всех перевезли на берег. Никто не пострадал. Все хорошо, – пишут тюменцы в социальных сетях.

Восстановят сообщение между берегами, пустив между ними паром, только через два-три дня. По данным пресс-службы администрации Тобольска, на водоеме прошла штатная ситуация. На самом мостике людей не было, они находились на берегу, рассказали редакции.

– С началом ледохода на Иртыше круглосуточно дежурят спасатели. Нужно подождать 2–3 дня, и по реке начнет курсировать паром. Горожане жалуются, что он не новый, но его состояние хорошее, – уточнили в пресс-службе администрации Тобольска.

Напомним, ледоход на Туре и Иртыше уже начался. Уровень воды стал резко повышаться. Согласно последним данным, уровень воды в Туре достиг 172 сантиметра.