В Тюменской области 41-летний мужчина изнасиловал подростка

Житель Тюменской области был задержан в этот же день Фото: Татьяна Коркина

Викуловский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 41-летнего тюменца, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней.

Следствием установлено, что ночью 8 апреля 2023 года мужчина, находясь в алкогольном опьянении, в спальне дома совершил действия сексуального характера в отношении подростка. Житель Тюменской области был задержан в этот же день. Ему сразу предъявили обвинение.

– В судебном заседании обвиняемый возражал против удовлетворения заявленного следователем ходатайства. Причастность к совершению инкриминируемого преступления отрицал, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчина останется за решеткой до 7 июня 2023 года.