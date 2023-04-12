В Тюмени 14 апреля 2023 года снова выпадет снег

Морозы простоят в Тюменской области до 18 апреля 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмень вернутся морозы и снегопады. Согласно прогнозам метеорологов, столбики термометров опустятся ниже -11 градусов. Такая погода продержится несколько дней.

Похолодание в городе начнется с 14 апреля 2023 года. Температура воздуха понизится до -10 градусов ночью, а днем – до -4 градусов. Уже на следующий день, 15 апреля, морозы в Тюмени начнут крепчать. В это же время пойдет мокрый снег. В Тюмени установится снежный покров до 1 сантиметра. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Морозы простоят в Тюменской области до 18 апреля 2023 года. Только к концу следующей недели в регионе начнет медленно теплеть.