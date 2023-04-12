В Тюмени мальчик перестал ходить и говорить после перенесенной вирусной инфекции

Мальчик в начале февраля переболел вирусной инфекцией. Фото: Татьяна Коркина

Врачи детского центра «Надежда» помогли поставить ребенка на ноги. Мальчик в начале февраля переболел вирусной инфекцией. К сожалению, состояние ребенка ухудшилось – он стал хуже говорить и почувствовал слабость в ногах.

– Юного пациента экстренно госпитализировали в больницу Ялуторовска и сразу же перевели в детское соматическое отделение. Врачи подтвердили, что такая реакция вызвана интоксикацией организма, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Ребенка перевели в областную больницу № 2. Медики поставили ему диагноз – миелополирадикулоневрит. Потом мальчика отправили в центр. Юному тюменцу провели реабилитацию: массаж и физиолечение. Через несколько недель ребенок встал на ноги. На сегодняшний день малыш уже ходит сам, но с использованием ходунков.