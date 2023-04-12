Федеральную трассу Екатеринбург – Тюмень до 2024 года отремонтируют за 1,9 млрд рублей

Работы проведут до 15 ноября 2024 года. Фото: Татьяна Коркина

Трассу Екатеринбург – Тюмень отремонтируют за 1,9 миллиарда рублей. Заказчиком работ стало учреждение «Уралуправтодор». Сейчас специалисты ищут подрядную организацию, которая отремонтирует несколько участков федеральной магистрали, говорится на официальном сайте «Госзакупки».

Так, капитальный ремонт пройдет на следующих участках трассы: Р-351 – от 261-го до 588-го километра, а также на мостах через реки Айба, Кармак и Тугулымка. Работы проведут до 15 ноября 2024 года. Заявки заказчик принимает до 27 апреля. Результаты аукциона станут известны в начале мая 2023 года.