В Тюмени продают коттедж с бассейном и сауной в «Московском дворике» за 1,8 миллиона долларов

Ремонт в коттедже сделан в дизайнерском стиле Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени выставили на продажу четырехэтажный коттедж с бассейном и сауной за 150 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте по продаже товаров и услуг.

Сообщается, что продается коттедж в уютном месте «Московский дворик». Сооружение площадью более 1 696 квадратных метров. Здание из трех этажей, а также есть цокольный этаж, включая бассейн и сауну.

Владелец заявляет, что ремонт в коттедже сделан в дизайнерском стиле. Также дом оснащен умной системой. На территории участка расположены теплица, беседки и искусственное озеро.