В Тюмени зафиксирован новый лесной пожар на площади более 9 га

Специалисты прогнозируют на 13 апреля третий класс пожарной опасности в трех районах Тюменской области. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за прошедшие сутки зафиксирован еще один лесной пожар. На 8 утра в среду, 12 апреля 2023 года, возгорание произошло на площади более 9 гектаров земли, рассказали в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

- 12 апреля в Уватской авиазоне установлен II класс пожарной опасности (низкая степень), в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах - III класс пожарной опасности (средняя степень), - уточнили в пресс-службе департамента.

Специалисты прогнозируют на 13 апреля третий класс пожарной опасности в Ишимском, Тобольском и Тюменском районах.