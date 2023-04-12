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НовостиОбщество12 апреля 2023 4:14

Жителям Тюмени пришли квитанции в марте с начислениями до 1 500 рублей за свет и отопление в подъезде

С 1 марта 2023 года правительство России утвердило изменения в нормативах расчета на ОДН
Серафима Краснова
С 1 марта 2023 года правительство России утвердило изменения в нормативах расчета на ОДН.

С 1 марта 2023 года правительство России утвердило изменения в нормативах расчета на ОДН.

Фото: Архив "КП"

Тюменцы стали получать квитанции за услуги ЖКХ с новыми цифрами и статьями расходов за свет, отопление и воду в подъездах. Показатели оказались шокирующими. С 1 марта 2023 года правительство России подписало постановление о том, что изменятся нормативы расчета на общедомовые нужды.

Так, у некоторых жителей в центре города в платежных документах появились дополнительные пункты, в которых включены отведение сточных вод и электроэнергия в подъездах. Тюменцам придется оплатить услуги ОДН в размере до 1 500 рублей и выше.

Напомним, в Госжилинспекции Тюменской области пояснили, как будут идти начисления с учетом новых изменений. Специалисты утверждают, что новые нормативы расчета не повлияют на цифры в квитанциях жителей.