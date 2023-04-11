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НовостиОбщество11 апреля 2023 13:16

В тюменском центре «Этнос» 12 апреля откроют выставку рисунков детей о космосе

Мероприятие начнется 12 апреля 2023 года
Серафима Краснова
Мероприятие начнется 12 апреля 2023 года.

Мероприятие начнется 12 апреля 2023 года.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени откроют выставку «Космонавтика сегодня и завтра» в детском центре «Этнос». Мероприятие начнется 12 апреля 2023 года. Более 70 рисунков представят на выставке. Об этом сообщила преподаватель центра Елена Мочалкина.

– Четыре педагога по изобразительному искусству провели беседы с воспитанниками, рассказали о первом полете человека в космос, о жизни Юрия Гагарина, о праздновании Дня космонавтики, – уточнила Елена Мочалкина.

Юные ребята от 4 до 12 лет заинтересовались рисунками и историей космоса, пишет «Тюменская линия».