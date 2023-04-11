Энергетики выполнили технологическое присоединение сельской амбулатории

Фото: Марина Нагайцева.

Энергетики выполнили технологические присоединение врачебной амбулатории в селе Ембаево Тюменской области. Жители трех населенных пунктов Тюменского района теперь могут в комфортных условиях получать плановую и неотложную медицинскую помощь.

Для бесперебойной работы амбулатории «Россети Тюмень» выдали 90 кВт электроэнергии через трансформаторную подстанцию (ТП) классом напряжения 10 кВ. Ранее на этой ТП, питающей также детский сад и несколько десятков жилых домов, энергетики заменили два силовых трансформатора общей мощностью 500 кВА. Выдачу необходимой мощности обеспечил высоковольтный центр питания «Тарманы».

Напомним, что врачебная амбулатория площадью 600 квадратных метров возведена в Ембаево на месте старой поликлиники, построенной еще в 1968 году. Учреждение может принимать до 100 пациентов ежедневно. Плановую и экстренную помощь здесь оказывают терапевт, педиатр, хирург и стоматолог.

Энергетики системообразующего предприятия макрорегиона регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты. Так, в 2022 году энергокомпания обеспечила светом 4 фельдшерско-акушерских пункта и 8 модульных амбулаторий в Тюменской области.