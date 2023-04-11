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НовостиОбщество11 апреля 2023 9:16

Из Тюмени с 3 мая 2023 года запускают рейс в Таджикистан

Средняя стоимость билетов из Тюмени составит около 8,5 тысячи рублей
Серафима Краснова
Средняя стоимость билетов из Тюмени составляет около 8,5 тысяч рублей.

Средняя стоимость билетов из Тюмени составляет около 8,5 тысяч рублей.

Фото: Татьяна Коркина

С 3 мая 2023 года авиакомпания «ЮТэйр» запускает новый рейс из Тюмени. Как пояснили в организации, из региона полетят самолеты в Таджикистан. Примечательно, что рейс планируется запускать дважды в неделю»в среду и воскресенье.

Жители будут летать в Таджикистан из Рощино, а сам путь займет 3 часа. Средняя стоимость билетов из Тюмени составит около 8,5 тысячи рублей.

– Уже много лет мы выполняем рейсы из Москвы в Душанбе, а теперь начинаем полеты из Тюмени в Худжанд – второй по численности населения город Таджикистана. Также в весенне-летнем сезоне будем выполнять полеты из Тюмени в Азербайджан, Армению, Казахстан, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан, – рассказали в пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр».

Напомним, вылетевший из Тюмени самолет из-за отказа генератора вернулся в аэропорт.