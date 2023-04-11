Из Тюмени с 3 мая 2023 года запускают рейс в Таджикистан

Средняя стоимость билетов из Тюмени составляет около 8,5 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

С 3 мая 2023 года авиакомпания «ЮТэйр» запускает новый рейс из Тюмени. Как пояснили в организации, из региона полетят самолеты в Таджикистан. Примечательно, что рейс планируется запускать дважды в неделю»в среду и воскресенье.

Жители будут летать в Таджикистан из Рощино, а сам путь займет 3 часа. Средняя стоимость билетов из Тюмени составит около 8,5 тысячи рублей.

– Уже много лет мы выполняем рейсы из Москвы в Душанбе, а теперь начинаем полеты из Тюмени в Худжанд – второй по численности населения город Таджикистана. Также в весенне-летнем сезоне будем выполнять полеты из Тюмени в Азербайджан, Армению, Казахстан, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан, – рассказали в пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр».

Напомним, вылетевший из Тюмени самолет из-за отказа генератора вернулся в аэропорт.